انجلترا – أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الثلاثاء، عن مواجهات في المتناول للأندية الكبيرة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

– واتفورد أو ترانمير ضد مانشستر يونايتد أو ولفرهامبتون

– هال سيتي ضد تشيلسي

– ساوثهامبتون ضد ميدلسبره أو توتنهام

– كوينز بارك رينجرز ضد شيفلد وينسداي

– بورنموث ضد أرسنال

– نورثامبتون ضد ديربي كاونتي

– برينتفورد ضد ليستر سيتي

– ميلوول ضد شيفلد يونايتد

– ريدينج أو بلاكبول ضد كارديف أو كارليسلي

– وست هام ضد وست بروميتش

– بيرنلي ضد نوريتش سيتي

– بريستول روفرز أو كوفنتري ضد برمنغهام

– مانشستر سيتي ضد فولهام

– روتشديل أو نيوكاسل ضد أوكسفورد يونايتد

– بورتسموث ضد بارنسلي

– بريستول سيتي أو شروسبيري ضد ليفربول.

وتقام مباريات الدور الرابع بين الـ24 والـ27 من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات