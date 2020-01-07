انجلترا – أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الثلاثاء، عن مواجهات في المتناول للأندية الكبيرة.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
– واتفورد أو ترانمير ضد مانشستر يونايتد أو ولفرهامبتون
– هال سيتي ضد تشيلسي
– ساوثهامبتون ضد ميدلسبره أو توتنهام
– كوينز بارك رينجرز ضد شيفلد وينسداي
– بورنموث ضد أرسنال
– نورثامبتون ضد ديربي كاونتي
– برينتفورد ضد ليستر سيتي
– ميلوول ضد شيفلد يونايتد
– ريدينج أو بلاكبول ضد كارديف أو كارليسلي
– وست هام ضد وست بروميتش
– بيرنلي ضد نوريتش سيتي
– بريستول روفرز أو كوفنتري ضد برمنغهام
– مانشستر سيتي ضد فولهام
– روتشديل أو نيوكاسل ضد أوكسفورد يونايتد
– بورتسموث ضد بارنسلي
– بريستول سيتي أو شروسبيري ضد ليفربول.
وتقام مباريات الدور الرابع بين الـ24 والـ27 من الشهر الحالي.
المصدر: وكالات