هجوم ناري على أحلام بسبب حادثة نانسي عجرم.. من اتهمها بالنفاق وما علاقة أصالة؟

هجوم ناري على أحلام بسبب حادثة نانسي عجرم.. من اتهمها بالنفاق وما علاقة أصالة؟

الإمارات العربية – تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام لهجوم ناري من بعض المتابعين على هامش تعاطفها مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خلفية الحادثة التي تعرض لها منزلها واعتقال زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكتبت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “طمنونا على دكتور فادي زوج حبيبتي نانسي وش صار معاه”.

إلا أنها واجهت بعض التعليقات القاسية حيث كتب متابع: “نفاق ياناس يعني ما عندك رقم نانسي عجرم لي كانت معاكي في برنامج عرب ايدل؟”

ولم يكن منها إلا أن أجابت: “أوه وافق شن طبقة سبحان الله نفس الاخلاق” ولوحظ أن المتابع أضاف إلى اسم الاستخدام الخاص به اسم الفنانة الشورية أصالة.

كما هاجمتها متابعة أخرى وكتبت: “إنت آخر وحدة تتكلمين عن الأخلاق” لتجيب أحلام: “أمان أمان”.

وشددت الفنانة في تغريدة لاحقة على أنها قامت بالاتصال بالفنانة اللبنانية من دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وغردت بعد ذلك مدافعة عن فعل زوج الأخيرة: “دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفه بناتها والأب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن أطفال أبرياء مالهم أي ذنب وباذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبه باذن الله”.

وكالات