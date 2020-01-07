ليبيا – دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الاثنين، إلى حل سياسي في ليبيا، محذراً من تصعيد وشيك للعنف حول طرابلس.

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قال في بيان نقلته “العربية” إن الأحداث الأخيرة تشير إلى أنّ تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكاً.

وأشار في وقت يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً حول ليبيا بطلب من روسيا إلى أن العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا أصبح ملحاً أكثر من أي وقت مضى.

مما شدد على أن الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة.