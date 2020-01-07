اليابان – احتفظت اليابانية كين تاناكا برقمها القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر شخص مُعمر في العالم، باحتفالها بعيد ميلادها رقم 117 في دار للرعاية بفوكوكا في جنوب اليابان.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة تي.في.كيو المحلية، تاناكا وهي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الأحد، في حفل حضره العاملون في دار الرعاية وأصدقاؤها.

وأخذت تاناكا، التي ولدت في الثاني من كانون الثاني/ يناير، قضمة من الكعكة الكبيرة لعيد ميلادها.

وقالت بعدها وهي تبتسم ”لذيذة. أريد المزيد“.

وذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أنه تأكد في العام الماضي، أن تاناكا هي أكبر مُعمر على وجه الأرض ببلوغها عمر 116 عاما و66 يوما في التاسع من آذار/ مارس.

وعمر تاناكا القياسي يعد رمزا على التنامي السريع لعدد السكان المعمرين في اليابان الذي يصاحبه انخفاض في معدل الإنجاب، مما يثير مخاوف بشأن تقلص القوى العاملة وآفاق النمو الاقتصادي في المستقبل.

وتقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليابانية: إن عدد المواليد في البلاد تراجع بنسبة 5.9 في المئة العام الماضي إلى أقل من 900 ألف مولود لأول مرة منذ بدأت الحكومة تسجيل البيانات في العام 1899 وفق ارم نيوز.

وذكرت موسوعة جينيس، أن تاناكا ولدت غير مكتملة النمو في العام 1903 وتزوجت من هايديو تاناكا في العام 1922.

وأنجبت المرأة وزوجها أربعة أطفال وتبنوا طفلا خامسا.

وكالات