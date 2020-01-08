أبوظبي/ الأناضول قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الأربعاء، إنه لا يتوقع أية أوضاع قد تدفع الأسواق العالمية لتسجيل نقص في وفرة الإمدادات النفطية. وردت تصريحات المزروعي خلال مؤتمر في أبوظبي، أضاف خلاله أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، قادرة على الاستجابة لأي نقص قد يحصل. وفي وقت سابق الأربعاء، صعدت عقود برنت الآجلة إلى ذروتها في 8 شهور إلى متوسط 70.8 دولارا للبرميل، مدفوعة بضربة عسكرية إيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق. وزاد الوزير الإماراتي: “نشهد قوة في الطلب على النفط الخام حول العالم.. بينما المخزونات العالمية ما تزال عند متوسط مستوياتها في 5 سنوات”. وينظر محللون إلى مضيق هرمز، كأحد أدوات الرد الإيرانية على عملية الاغتيال، خلال الفترة المقبلة، عبر عرقلة إمدادات النفط الخام القادمة من دول الخليج، ما يهدد الأسعار للارتفاع صوب 100 دولار للبرميل. وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21 بالمئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.

أبوظبي/ الأناضول قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الأربعاء، إنه لا يتوقع أية أوضاع قد تدفع الأسواق العالمية لتسجيل نقص في وفرة الإمدادات النفطية. وردت تصريحات المزروعي خلال مؤتمر في أبوظبي، أضاف خلاله أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، قادرة على الاستجابة لأي نقص قد يحصل. وفي وقت سابق الأربعاء، صعدت عقود برنت الآجلة إلى ذروتها في 8 شهور إلى متوسط 70.8 دولارا للبرميل، مدفوعة بضربة عسكرية إيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق. وزاد الوزير الإماراتي: “نشهد قوة في الطلب على النفط الخام حول العالم.. بينما المخزونات العالمية ما تزال عند متوسط مستوياتها في 5 سنوات”. وينظر محللون إلى مضيق هرمز، كأحد أدوات الرد الإيرانية على عملية الاغتيال، خلال الفترة المقبلة، عبر عرقلة إمدادات النفط الخام القادمة من دول الخليج، ما يهدد الأسعار للارتفاع صوب 100 دولار للبرميل. وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21 بالمئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.

أبوظبي – صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الأربعاء، إنه لا يتوقع أية أوضاع قد تدفع الأسواق العالمية لتسجيل نقص في وفرة الإمدادات النفطية.

وردت تصريحات المزروعي خلال مؤتمر في أبوظبي، أضاف خلاله أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، قادرة على الاستجابة لأي نقص قد يحصل.

وفي وقت سابق الأربعاء، صعدت عقود برنت الآجلة إلى ذروتها في 8 شهور إلى متوسط 70.8 دولارا للبرميل، مدفوعة بضربة عسكرية إيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وزاد الوزير الإماراتي: “نشهد قوة في الطلب على النفط الخام حول العالم.. بينما المخزونات العالمية ما تزال عند متوسط مستوياتها في 5 سنوات”.

وينظر محللون إلى مضيق هرمز، كأحد أدوات الرد الإيرانية على عملية الاغتيال، خلال الفترة المقبلة، عبر عرقلة إمدادات النفط الخام القادمة من دول الخليج، ما يهدد الأسعار للارتفاع صوب 100 دولار للبرميل.

وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21 بالمئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.

الأناضول