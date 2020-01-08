أجزاء من الصواريخ الإيرانية التي سقطت غربي العراق (صور)

أجزاء من الصواريخ الإيرانية التي سقطت غربي العراق (صور)

العراق – أظهرت صور التقطت غربي العراق أجزاء من الصواريخ الإيرانية التي سقطت الليلة الماضية غربي البلاد، والتي كانت موجهة ضد القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة “عين الأسد”.

ويبدو أن الصور للصاروخين اللذين قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية إنهما “لم ينفجرا وسقطا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت”.

ولم يسقط الصاروخان على قاعدة “عين الأسد”، بل في منطقة مدنية بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، عن سقوط 22 صاروخا في الهجوم الإيراني على قواعد داخل العراق الليلة الماضية.

المصدر: RT