ليبيا – شدد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري طارق الخولي على أن حكومة الوفاق غير شرعية حتى بالاستناد لاتفاق الصخيرات نظراً لانتهاء مدتها.

الخولي قال في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إن الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، والجانب التركي غير شرعي لخروجه من حكومة انتهى توقيتها.

وحذر مما وصفه بـ”الغزو التركي الصريح لليبيا”، مشدداً على أنه لا يوجد أي سند شرعية لحكومة الوفاق.

وأكد على دعم لجنة علاقات خارجية في البرلمان المصري للبرلمان الليبي كجهة شرعية، منوهاً إلى عزمهم إحصاء خروقات القانون الدولي من جانب حكومة رجب إردوغان وحكومة السراج لوضعها في خطابات وتوجيهها إلى دول حلف (الناتو) ودول حوض البحر المتوسط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف هذا التدخل والإجرام التركي السافر.