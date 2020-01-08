واشنطن – أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن البنتاغون لم يتلق أي طلب من العراق لسحب القوات الأمريكية من هذا البلد.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي امس الثلاثاء: “لم أتلق أي اتصال من رئيس الوزراء أو الحكومة العراقية بشأن تشريع أو أمر أو طلب سحب القوات الأمريكية”.

وفي معرض حديثه عن رد إيراني محتمل على اغتيال قائد فيلق “القدس” قاسم سليماني، قال إسبر: “أعتقد أنه ينبغي أن نتوقع منهم أن يردوا بشكل أو بآخر”.

ورجح أن يكون هذا الرد سواء من قبل الجماعات الموالية لإيران خارج الجمهورية الإسلامية أو من قبل إيران مباشرة.

وختم بالقول: “نحن مستعدون لكل الاحتمالات وسنرد بشكل مناسب على أي شيء قد يقدمون عليه”.

المصدر: رويترز