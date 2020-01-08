ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني احتياجات مناطق جنوب ليبيا وذلك خلال اجتماع عقد مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة.

الاجتماع حضره أعضاء مجلس النواب عن مناطق الجنوب متمثلين في عضو المجلس عن بلدية الجفرة إسماعيل الشريف وعن دائرة سبها – الشاطئ محمد الحضيري والهادي الصغير وخديجة الزروق بالإضافه لمحمد معتوق إجديد وعضو المجلس عن وادي عتبة محمد امادور.

وناقش الاجتماع احتياجات المنطقة الجنوبية وخاصة في القطاعات الخدمية والأمنية وفقاً لاحتياجات المناطق.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على استحداث ديوان لمجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية وتحديد اجتماع شهري مع النواب عن المنطقة لحلحلة كافة المشاكل و العراقيل التي يواجهها الجنوب الليبي.