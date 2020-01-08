إسرائيل – قيم سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن المؤشرات الأولية للهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني ضد قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق “إيجابية”.

وأفاد أثناء لقائه بالصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن “التقييمات الأولية إيجابية، ونأمل في أن هذه التقارير صحيحة. جيشنا هو الأقوى في العالم بدون منازع وقضيتنا عادلة”.

وأعرب فريدمان عن أمله في أن تتمكن بلاده من “إلحاق الهزيمة بالتهديدات التي تحيط بنا وتجعل العالم أكثر عدلا وسلاما”.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة “عين الأسد” حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: “جيروزاليم بوست” + وكالات