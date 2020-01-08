انجلترا – أعلن فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حصول نجمه الدولي المصري محمد صلاح على جائزة أفضل هدف “للريدز” في العقد الأخير، إضافة جائزة أفضل هدف خلال الشهر المنصرم.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، إن محمد صلاح فاز بجائزة هدف “العقد” بفضل الهدف الذي سجله في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2018، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” لأفضل ثلاثة أهداف في السنوات العشر الأخيرة.

واعتمدت هذه الجائزة على تصويت الجماهير التي أعطت أكثر من 40 ألف صوت لصالح هدف النجم المصري، من بين عشرة أهداف.

وفيما يلي قائمة أفضل عشرة أهداف، على هدف “العقد”:

– هدف المصري محمد صلاح في شباك توتنهام 2018

– هدف البلجيكي ديفوك أوريغي في مرمى برشلونة بدوري أبطال أوروبا 2019

– هدف الألماني إيمري جان في شباك فريق واتفورد عام 2017

– هدف الإسباني فيرناندو توريس في شباك سندرلاند عام 2010

– هدف الأوروغوياني لويس سواريز في شباك ستوك سيتي عام 2011

– هدف لويس سواريز في شباك نيوكاسل عام 2012

– هدف لويس سواريز في شباك نوريتش سيتي عام 2013

– هدف الإنجليزي دانييل ستوريدج في شباك إيفرتون عام 2014

– هدف البرازيلي فيليبي كوتينيو في شباك ساوثهامبتون عام 2015

– هدف الإنجليزي جوردن هندرسون في شباك تشلسي عام 2016.

كما أعلن “الريدز” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” اليوم الأربعاء، حصول محمد صلاح على جائزة أجمل هدف في الشهر الماضي، الذي سجله في شباك فريق سالزبورغ النمساوي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”.

وحصد هدف صلاح في مرمى سالزبورغ أكثرية الأصوات لصعوبة تسجيله من زاوية ضيقة للغاية، ولعب الكرة بقدمه اليمنى، وهي التي لا يتقن التصويب بها مثل اليسرى.

وجاء في المركز الثاني في قائمة أفضل أهداف الشهر الماضي، الهدف الذي سجله المدافع ترينت ألكسندر أرنولد في شباك ليستر سيتي، وتلاه في المرتبة الثالثة هدف زميله المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني في شباك إيفرتون.

وشغل المركز الرابع هدف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي أحرزه في شباك فريق فلامنغو البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتلاه في المرتبة الخامسة هدف آخر للنجم محمد صلاح الذي سجله في مرمى فريق واتفورد.

المصدر: وكالات