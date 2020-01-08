ليبيا – قرر رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الفريق طيار ركن الصقر الجروشي تعين العميد الطيار صالح محمد حبيب البرعصي آمر لقاعدة القرضابية الجوية.

الفريق الجروشي كلف في قراره رقم 1 لعام 2020 والذي تلقت المرصد نسخة منه عميد طيار صالح محمد حبيب البرعصي آمراً لقاعدة القرضابية الجوية بعد أن تم تحريرها إعتباراً من يوم غداً الخميس الموافق الـ9 من شهر يناير الجاري.

وطالب الفريق الجروشي في المادة الثانية من ذات القرار منتسبي قاعدة القرضابية الجوية الإلتحاق بالقاعدة لتفعيلها وتجهيزها للعمليات، داعياً للعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.