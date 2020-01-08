ليبيا – قال متحدث أوروبي إن الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في بروكسل، مستعد للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

الناطق باسم الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أشار في معرض رده على أسئلة خلال مؤتمر صحافي في بروكسل على مسألة ما إذا كان التعريف الذي استخدمه بوريل بـ”القادة الليبيين الآخرين”، يشمل المشير حفتر أيضاً.

وأجاب ستانو: “نعم، لقد قال بوريل جميع الجهات الفاعلة وكل أولئك الذين يمكنهم أن يسهمو في حل ما”.