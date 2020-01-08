النفط يصعد إلى أعلى مستوياته في أشهر بعد الهجوم الإيراني بالعراق

النفط يصعد إلى أعلى مستوياته في أشهر بعد الهجوم الإيراني بالعراق

فيينا – قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر، الأربعاء، بعد الضربة العسكرية الإيرانية على قاعدة “عين الأسد” الأمريكية في العراق، ما يثير المخاوف من صراع يعطل إمدادات النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار ما يعادل 2.7 % إلى 70.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، بعدما زادت في وقت سابق إلى 71.75 دولار، أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر 2019.

وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط حوالي دولارين ما يقرب من ثلاثة بالمئة مسجلة 64.30 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق 65.85 دولار، في أقوى سعر له منذ أواخر ابريل من العام الماضي.

ونقلت “رويترز” عن محللي “آي.ان.جي” للأبحاث في مذكرة قولهم إن “مبعث القلق الواضح للأسواق، هو أين ينتهي كل هذا؟”.

وأضافوا “نخشى من نخشاه أن نرى المزيد من إيران، ما سيستدعي ردا أمريكيا – وهو تصور لا يمكن استبعاده في ضوء تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

المصدر: رويترز