ليبيا – أكد مندوب المجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة ومستشار السراج للشؤون السياسية طاهر السني خلال لقائه بالأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على أهمية التعاون الفعّال بين ليبيا والأمم المتحدة للعمل بجدية للخروج من الأزمة الراهنة ووقف ما وصفه بـ “العدوان الذي نسف كل الجهود الأممية والدولية لإيجاد حلول سلمية لإنهاء الصراع الحالي” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

السني زعم خلال مراسم الاعتماد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لخارجية الوفاق أنه مهما كانت التدخلات السلبية والمؤامرات على البلاد منذ سنوات فإن سيادة ليبيا ووحدة ترابها بالنسبة لهم لا تنازل عنهما وإن ما ينشده الليبيون هو بناء دولة مدنية دستورية وإنهاء أي مظاهر لما وصفه بـ”الحكم العسكري أو الشمولي” دون أن يشير إلى موافقتهم على إنزال قوات تركية على الاراضي الليبية لمدة سنة قابلة للتمديد.

وقال أنه على الأمم المتحدة ألا تكتفي ببيانات التنديد والاستنكار أمام معاناة المدنيين والأبرياء من قتل وتهجير ونزوح، وألا تساوي من وصفه بـ”المعتدي” بـ”المعتدى عليه” بل عليها أن تعمل على إيجاد توافق دولي لوقفه والتصعيد ومحاسبة كل من دعمه وتورط فيه واحترام إرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير حتى تتوفر الظروف المناسبة لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية الشاملة حسب تعبيره.