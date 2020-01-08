إيران – اعتبر وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي، أن لا مجال لوساطة بلاده حاليا تخفف التوتر بين أمريكا وإيران، فيما دافعت واشنطن عن اغتيالها قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال بن علوي لصحيفة “الراي” الكويتية على هامش مشاركته في منتدى حوار طهران أمس: “لا توجد وساطة عمانية بين أمريكا وإيران عقـب حادث اغتيال قاسم سليماني، وأعتقد أنه لا مجال لها في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لدينا علاقاتنا المهمة مع الطرفين ونسمع منهم، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات”.

وأعلن بن علوي، يوم أمس من طهران، أن الولايات المتحدة تريد تهدئة التوتر في المنطقة.

وفي الأثناء، قالت الناطقة الإقليمية باللغة العربية باسم الخارجية الأمريكية غيرالدين غريفيث لـ”الراي” قبل شن إيران ضربات صاروخية على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق، إن بلادها “مستعدة لجميع السيناريوهات”، في ما يتعلق بالرد الإيراني على مقتل سليماني.

ودافعت غيرالدين عن قرار بلادها تصفية سليماني، مشيرة إلى أنه “تم تصنيفه كإرهابي منذ فترة طويلة، حيث كان له تاريخ طويل في تخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية في كل أنحاء المنطقة ضد الأمريكيين والعراقيين وغيرهم، بالإضافة إلى الإيرانيين”.

وادعت أن “أعماله الإرهابية أدت على مر السنين إلى مقتل أكثر من 600 أمريكي فـي العراق… وشهدت الولايات المتحدة نمطا من التصعيد الإيراني المتزايد ضدها وضد حلفائها، وهذا التصعيد كان بقيادة قاسم سليماني. وقامت إيران بمهاجمتنا في العراق قرابة 11 مـرة خلال الشهرين الماضيين، ما قمنا به كان عملا دفاعيا لمنع مقتل مئات الأمريكيين وردع المزيد من التصعيد”.

المصدر: “الراي”