بوتين للأسد في دمشق: قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها

بوتين للأسد في دمشق: قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها

سوريا – أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “التقى بوتين نظيره السوري بشار الأسد، في مركز القيادة في دمشق، حيث استمعا إلى تقارير عسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد”.

وأضاف: “في وقت لاحق، عقدت محادثات ثنائية بين الوفدين الروسي والسوري، أشار في سياقها بوتين إلى أنه يمكن الآن الإعلان بثقة، عن قطع شوط كبير في اتجاه إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها”.

وتابع بيسكوف: “أشار بوتين أيضا إلى أنه يمكن بالعين المجردة، مشاهدة علامات استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق”.

وذكر أن “الأسد بدوره، شكر بوتين على الزيارة وأعرب له عن تقديره لمساعدة روسيا والجيش الروسي في الحرب ضد الإرهاب، واستعادة الحياة السلمية في سوريا”.

وأضاف: “كما هنأ الأسد بحرارة بوتين، والشعب الروسي بأسره بمناسبة عيد الميلاد المجيد”، على التقويم الشرقي.

وبرفقة الرئيس الأسد، جال الرئيس بوتين في مدينة دمشق حيث زار الجامع الأموي الكبير، واطلع على معالمه، كما زار فيه ضريح النبي يحيى عليه السلام (القديس يوحنا المعمدان)، وسجل كلمة في سجل الزوار.

كما زار الرئيس بوتين الكاتدرائية المريمية، وأهدى القائمين عليها أيقونة للسيدة العذراء عليها السلام.

المصدر: وكالات