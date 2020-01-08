دبي – انعكست الضربة الإيرانية على قواعد عسكرية تتواجد بها قوات أمريكية في العراق على بورصات الخليج بما فيها بورصة دبي التي سجلت هبوطا في أسهمها بدرجة 1.2%.

وبحسب “رويترز” هبطت أسهم بورصة دبي 1.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بينما نزل مؤشر أبوظبي 0.2%، وكذلك هبطت الأسهم الكويتية 1.1%، في وقت لم تفتح بورصة السعودية بعد.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني “افتراضنا الأساسي أنه سيستمر تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن عند مستوى محدد بعناية لتفادي إرغام الطرف الآخر على شن عمل عسكري شامل”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي صباح اليوم الأربعاء تعرض مواقع عسكرية في البلاد للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة “عين الأسد” الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.

وقال البيان المنشور على الحساب الرسمي “خلية الإعلام الأمني العراقي”، على “فيسبوك”: “سقط 17 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت، و5 صواريخ على مدينة أربيل”.

وأكدت خلية الإعلام الأمنى العراقي، عدم سقوط قتلى في صفوف القوات العسكرية العراقية نتيجة الضربات الصاروخية التي استهدفت مقرات التحالف الدولي ليلا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

ومن جانبه أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة “عين الأسد” رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.