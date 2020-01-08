ليبيا – طالبت زعيمة حزب فورتسا إيتاليا “إيطاليا إلى الأمام” في مجلس النواب الإيطالي ماريا ستيلا جيلميني رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بعقد اجتماع أزمة في أقرب وقت ممكن حول السياسة الخارجية ودعوة جميع القوى السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ.

جيلميني وفي بيان لها نشرته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء قالت:” ليبيا برميل بارود على استعداد للانفجار في أي لحظة.. وفي هذا السيناريو تحتفظ إيطاليا بمواقف محايدة”.

ودعت جيلميني كونتي لعقد اجتماع أزمة في أقرب وقت حول السياسة الخارجية على أن يدعو جميع القوى السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ.