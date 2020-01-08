طهران – أعلنت شركات طيران تجارية ومدنية، الأربعاء، تغيير مسار رحلاتها عبر منطقة الشرق الأوسط “لتجنب أي خطر محتمل”، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي ذلك عقب تنفيذ الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، هجمات صاروخية، استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، قال إنها خلفت قتلى، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في وقت سابق.

وقالت شركة الطيران الأسترالية، والخطوط الجوية الماليزية والسنغافورية والفرنسية والألمانية، إضافة إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن طائراتها ستتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي، حسبما نشرت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وأعلنت شركة الطيران الأسترالية أنها غيرت مسار رحلاتها من لندن إلى مدينة بيرث الأسترالية، لتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي “حتى إشعار آخر”، مما يعني زيادة 40 إلى 50 دقيقة إضافية للرحلة.

وقالت الخطوط الجوية الماليزية، إنه “بسبب الأحداث الأخيرة”، ستتجنب طائراتها المجال الجوي الإيراني.

كما ذكرت الخطوط الجوية السنغافورية أن رحلاتها إلى أوروبا سيتم إعادة توجيهها لتجنب إيران.

ومنعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الطيارين والطائرات الأمريكية، من الطيران في المجال الجوي العراقي والإيراني وبعض أجزاء الخليج.

بدورهما، أعلنت الخطوط الفرنسية “اير فرانس”، وشركة “لوفتهنزا” الألمانية، في بيانين منفصلين، تعليق “جميع الرحلات في الأجواء الإيرانية والعراقية”، حتى اشعار اخر، حسب الوكالة الأمريكية.

الأناضول