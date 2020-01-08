ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل متماسك ويتحدث بصوت واحد وذلك فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا.

دي مايو قال لدى مغادرة القمة المصغرة حول ليبيا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم في بروكسل: “هذا اجتماع مهم للغاية لأننا طلبنا من أوروبا اتخاذ مبادرات مهمة بشأن ليبيا ويجب أن نتحدث مع جميع المحاورين ونقنعهم بوقف إطلاق النار”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف دي مايو:” كإيطاليا نحن نحمي مصالحنا عندما نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يكون لاعبا رئيسيا لأنني أذكر الجميع بأن ليبيا تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن سواحل صقلية إنها بلد أساسي للبحر الأبيض المتوسط”.