“رويترز” لا إصابات في صفوف جيوش دول التحالف إثر الضربة الإيرانية

“رويترز” لا إصابات في صفوف جيوش دول التحالف إثر الضربة الإيرانية

العراق – أعلن متحدث عسكري نرويجي، أنه لا توجد إصابات بين الجنود النرويجيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة “عين الأسد” الجوية في العراق.

وقال المتحدث برينيار سترودال في مقر الجيش النرويجي إن بلاده تنشر حوالي 70 جنديا في القاعدة.

بدورها، قالت القوات المسلحة الدنماركية إن الهجوم الصاروخي على قاعدة “عين الأسد” الجوية في العراق لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنماركيين.

وللدنمارك نحو 130 جنديا في القاعدة ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الجيش الألماني أن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

وكانت إيران قد شنت هجمات صاروخية فجر الأربعاء على قاعدة “عين الأسد” الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.

المصدر: وكالات