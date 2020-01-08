أستراليا – أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس اليوم الأربعاء، أن ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، ستشارك في البطولة بعد حصولها على بطاقة دعوة.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة على موقع “تويتر” أن شارابوفا ستشارك في البطولة ببطاقة دعوة، وردت اللاعبة الروسية بعبارة “شكرا لكم”.

وستشارك شارابوفا، الفائزة بـ5 ألقاب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى منها بطولة أستراليا 2008، في القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي بالبطولة، التي ستنطلق في 20 يناير الجاري.

وتراجعت اللاعبة الروسية إلى المركز الـ147 في التصنيف العالمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات، لغيابها لفترة طويلة في الموسم الماضي، بسبب إصابة في الكتف وشاركت في 8 دورات فقط.

وخاضت ماريا شارابوفا (32 عاما) منذ الخسارة في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، أول مباراة لها في بطولة برزبين الأسترالية يوم أمس الثلاثاء، وخسرت أمام الأمريكية جنيفر برادي الصاعدة من التصفيات بمجموعتين، مقابل مجموعة واحدة.

المصدر: وكالات