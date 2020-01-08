صلاح يثير الجدل بتغريدة غامضة عن اتحاد كرة القدم

انجلترا – أثار المصري محمد صلاح، جدلا واسعا، بعدما نشر تدوينة غامضة عقب تتويج اتحاد بلاده بجائزة أفضل اتحاد محلي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الثلاثاء.

ونشر الدولي المصري عبر خاصية “ستوري” في حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، صورة لابنته مكة وهي تضحك وعلق قائلا: “وجائزة أفضل اتحاد ستذهب إلى..” دون أن يكمل.

وأثارت هذه التدوينة ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الذين اعتبروها استمرارا لمسلسل الخلافات بين نجم ليفربول واتحاد الكرة المصري، والذي اشتعل في الفترة الماضية، ووصلت الأمور إلى تهديد صلاح بالاعتزال الدولي.

وتفجرت أكثر من أزمة بين صلاح واتحاد الكرة المصري، بسبب حقوق الرعاية، وتصريحات اللاعب بعد خروج منتخب “الفراعنة” من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، حيث قال إنه لم يشعر بالخصوصية في معسكر منتخب مصر الاستعدادي لتلك البطولة.

واستضافت مدينة الغردقة المصرية حفل جوائز “الكاف” للأفضل في عام 2019، وتوج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب في القارة، متفوقا على صلاح، والجزائري رياض محرز.

المصدر: وكالات