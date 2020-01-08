إسبانيا – يتطلع المدير الفني لنادي برشلونة، إرنستو فالفيردي، لقيادة فريقه للتتويج بكأس السوبر الإسباني، التي تنطلق منافساتها، اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، بمشاركة 4 أندية.

وأوردت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن فالفيردي أمام فرصة ذهبية لمعادلة رقم المدربين التاريخيين للنادي الكتالوني، الإسباني بيب غوارديولا، والراحل الهولندي يوهان كرويف، كأكثر المدربين المتوجين بكأس السوبر الإسباني.

وتوج غوارديولا مع “البارسا” بالسوبر الإسباني في ثلاث مناسبات من قبل، أعوام 2009، و2010، و2011، وهي نفس عدد الألقاب التي حققها كرويف مع برشلونة (1991، 1992، 1994).

أما الإسباني فالفيردي، فقد فاز بها مرتين من قبل، الأولى كانت مع أتلتيك بيلباو عام 2015، والثانية مع برشلونة في 2018.

وتنطلق منافسات كأس السوبر الإسباني اليوم، بمواجهة ريال مدريد وفالنسيا، فيما يلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد غدا الخميس، على أن يلتقي الفائزان في هاتين المباراتين في النهائي المقرر له يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات