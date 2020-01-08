ليبيا – أكد مسؤول مكتب القاهرة بالائتلاف الوطني السوري التابع للمعارضة عادل الحلواني أن الرئيس التركي ما كان له أن يدخل إلى ليبيا لولا الموافقة الامريكية على ذلك، مشيرا إلى أنه لن يذهب بعيدا في هذا الأمر وشدد على أنه ضد أي تدخل خارجي لأي دولة.

الحلواني وتعليقا على تقارير نقل مقاتلين أجانب من الجيش الوطني السوري إلى ليبيا قال في تصريحات لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الأول إن الجيش الوطني السوري نفي وجود مقاتلين سوريين في ليبيا تابعون له وإن وجد بعض الأفراد السوريين فهم في حالة فردية وشدد على رفضه أي تدخل أجنبي بسوريا.

وأضاف مسؤول مكتب القاهرة بالائتلاف الوطني السوري:”على كل حال من يذهب من السوريين إلى ليبيا للقتال فهو مرتزق والمعارضة السورية موقفهم واضح من هذا الأمر”.