السعودية – وجه البرازيلي مارسيلو مدافع فريق ريال مدريد رسالة شكر للسعوديين على الترحيب بهم عشية مباراته ضد فالنسيا، ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في جدة.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد مقطع فيديو للظهير الأيسر مارسيلو، بعد حصة تدريبية للفريق الملكي، قال فيه باللغة العربية “شكرا على ترحيبكم”.

وستقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم الأربعاء، في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.

المصدر: “@realmadrid”