واشنطن – أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلمه رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على “توتير”: “بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاملا رسالة من سموه، كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب”.

وأضاف: “بحثنا أيضا الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية”.

وحضر اللقاء، كل من مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي.

وذكر الأمير خالد في وقت سابق، أنه التقى مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة في ظل التوتر في الشرق الأوسط عقب اغتيال واشنطن قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

المصدر: الأمير خالد بن سلمان “تويتر”