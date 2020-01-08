إيران – كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن احتمال استهداف قواتها القواعد الأمريكية في دول الجوار، بما في ذلك القواعد الكائنة في السعودية والإمارات، وليس هذه الدول بعينها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، ردا على سؤال حول احتمال استهداف دبي، والرياض، بعد ساعات من قصف الحرس الثوري للقواعد الأمريكية في العراق: “لن نستهدف دول الجوار بذاتها، بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط”.

وأكد ربيعي “تورط إسرائيل في مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني”، قائلا: “إسرائيل نأت بنفسها ونحن متأكدون أن الكيان الصهيوني لم يكن بعيدا عن هذه الجريمة”.

وأوضح أن “عشرات الصواريخ الباليستية استهدفت مركزا تستخدمه واشنطن للإرهاب دون أن تكشفها الرادارات الأمريكية”.

وتابع: “أمريكا لن تتمكن من تحقيق مصالحها في المنطقة بعد اليوم، وسوف نتبع كل السبل في الأوساط الدولية لملاحقة واشنطن على هذه الخطوة الإرهابية، وأول نتائج هذه الخطوة أن حلفاءها في المنطقة لن يبقوا إلى جانبها”.

وهدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق ضرباته لتشمل الإمارات وإسرائيل والقواعد الأمريكية بالمنطقة في حال ردت واشنطن عسكريا.

المصدر: وكالات إيرانية