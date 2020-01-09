أوكرانيا – أعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني عن 3 فرضيات لسبب تحطم طائرة الخطوط الأوكرانية، أمس الأربعاء، في إيران، بينها تعرضها لإصابة بصاروخ أرض جو.

وإلى جانب هذه الفرضية قال المجلس إنه من المرجح أيضا أن يكون انفجار إرهابي قد أدى لسقوط الطائرة، والفرضية الثالثة انفجار المحرك لأسباب تقنية.

وبحسب المكتب الصحفي للمجلس وصل اليوم الخميس خبراء أوكرانيون إلى طهران وبدؤوا دراسة ظروف حادث تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية “بوينغ 737-800”.

وتحطمت قرب العاصمة الإيرانية طائرة ركاب أوكرانية كانت تقوم برحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى متنها 180 شخصا، قتلوا جميعا.

هذا وقد صرح رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، في وقت سابق، بأن طهران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

المصدر: وكالات