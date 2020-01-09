ومنح فريدي جويلبر التقدم لأستون فيلا من أول تسديدة للفريق الضيف على المرمى في الدقيقة 28 لكن ليستر، صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز والذي يأمل في بلوغ أول نهائي في بطولات الكأس منذ 2000، هز الشباك عبر كليشي إيهيناتشو ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

وتقام مباراة العودة يوم 28 يناير على أن يلعب الفائز في النهائي ضد مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.

وعاد جيمي فاردي مهاجم ليستر إلى فريقه بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة بسيطة في ربلة الساق فيما ترك مرض جوناتان كودجيا أستون فيلا، الذي يحتل المركز 17 في الدوري، بدون مهاجم.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا “لم نملك أي خيار. هذا هو وضعنا”.

ومرت تسديدة أيوزي بيريز التي غيرت اتجاهها إلى خارج الملعب وتصدى أوريان نيلاند حارس أستون فيلا لمحاولة من فاردي بركبته إذ كانت المبادرة من جانب ليستر لكن الفريق الضيف هو من انتزع التقدم.

وبدأ جاك جريليش هجمة وصلت إلى أنور الغازي الذي أرسل تمريرة عرضية حولها جويلبر بتسديدة مباشرة في المرمى.

وكاد أستون فيلا أن يعزز تقدمه قبل الاستراحة لكن ضربة رأس من إيزرو كونسا اصطدمت بالعارضة.

وضغط ليستر في الشوط الثاني وبدا أن أستون فيلا سيصمد إلى أن خطف حمزة تشودري الكرة من دوجلاس لويز وبدأ هجمة مرتدة هيأها فاردي إلى إيهيناتشو الذي وضعها في المرمى.