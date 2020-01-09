ليبيا – ضمن لقاءاته المكثقة التي يعقدها هذه الأيام مع أعضاء مجلس النواب شرقاً وغرباً وجنوباً لبحث احتياجات المناطق خلال العام الجاري استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء في مدينة بنغازي أعضاء المجلس عن مناطق شرق ليبيا.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أوضاع بلديات المنطقة الشرقية لليبيا والمشاريع التي تنفذها الحكومة في هذه البلديات وأبرز المشاكل والمختنقات التي تعاني منها بلديات المنطقة.

كما بحث الاجتماع وضع آلية مناسبة للتواصل بين رئاسة الوزراء و أعضاء مجلس النواب فيما يخص المختنقات و المشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة للدوائر التي يمثلونها.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع تقابلي شهري بين اعضاء مجلس النواب عن المنطقة ورئيس مجلس الوزراء أسوة بأعضاء المجلس عن المنطقتين الجنوبية والغربية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الأولى متمثلين في الصالحين عبدالنبي،صالح هاشم وعن الدائرة الثانية عبدالمنعم العرفي،إدريس عمران عبدالهادي،سلطنة المسماري.

كما ضم الاجتماع أعضاء المجلس عن الدائرة الثالثة متمثلين في يوسف العقوري،عائشة الطبلقي،سعد البدري،إبراهيم الزغيد، بدر نحيب، رمضان شمبش،طارق الجروشي، إبراهيم الدرسي أما عن الدائرة الرابعة كل من محمد موسى عبدالحميد،جبريل إدريس،حمد محمد ماقيق،فاطمة كاريس إضافة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.