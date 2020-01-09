ليبيا – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن إحلال الأمن في ليبيا يعني ضمان أمن إيطاليا أيضاً.

دي مايو أشار وفقاً لوكالة “آكي” إنه بعد زيارته للقاهرة توجه للجزائر العاصمة للقاء نظيره صبري بوقادوم لمناقشة الملف الليبي مرة أخرى.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه سيلتقي لاحقاً رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد وبعد ذلك مباشرة رئيس الجمهورية عبد المجيد طبون، مبيناً أن إيطاليا هي أول دولة أوروبية تزور الحكومة الجزائرية التي تم تنصيبها حديثاً.

ولفت إلى أن هناك إرادة للعمل كوسطاء وميسرين لحوار لا يجب ولا يمكن أن يظل عالقاً وعلى المحك وبشكل خاص في ليبيا، مؤكداً أنها قضية أمن وطني بالنسبة لإيطاليا قبل كل شيء.