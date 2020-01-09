الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا على الرغم من تراجع احتمالات تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن خفف الطرفان من حدة موقفهما.

وبحلول الساعة 0526 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1557.34 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2013 عند 1610.90 دولار يوم الأربعاء. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1559.80 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لا يتعين على الولايات المتحدة بالضرورة الرد عسكريا على هجوم إيران على قوات أمريكية بالعراق، بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الهجمات ”استكملت“ رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني.

وقال ايليا سبيفاك كبير خبراء العملة لدى ديلي إف.إكس إنه بعد الإشارة من الجانبين لسعيهما لنزع فتيل الأزمة ”هناك درجة من الارتياح في الأسواق“.

وأضاف ”لم نر تصعيدا فوريا، على الرغم من أنه ليس دقيقا أن نقول إنه لن يحدث، ذلك الخطر موجود“.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، 2.4 بالمئة يوم الأربعاء وتجاوز مستوى 1600 دولار المهم بعد هجمات إيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولار للأوقية بفضل استمرار مخاوف بشأن المعروض، وصعد في أحدث تعاملات 1.8 بالمئة إلى 2142.51 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة عند 18.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول عند 18.85 دولار يوم الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.61 دولار.

رويترز