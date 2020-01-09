ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن حكومته التي أعتبرها بـ”صاحبة الشرعية” في البلاد لها الحق في عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة.

السراج وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أمس الأربعاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل التي يجري لقاءات فيها مع مسؤولين أوروبيين أضاف:”نحن كحكومة شرعية لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم واتفاقات مع أي دولة”.

ووصف مباحثاته التي أجراها مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بحضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأنها “مثمرة جدا”.

وأشار السراج إلى أنهم أوضحوا بجلاء للمسؤولين الأوروبيين الوضع في ليبيا وهجمات من وصفهم بـ”قوات خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على طرابلس، وعلى ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية”،مشدداً على أنهم لا يريدون أن تكون ليبيا مسرحاً لحرب الوكالات والتوترات.

ودعا السراج المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء ما وصفه بـ”الهجوم الموجه إلى طرابلس وعلى الحكومة الشرعية” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) ،مؤكداً أن “الهجوم” المتواصل منذ 4 أبريل الماضي سيبعدهم عن أي مسار سياسي ويؤدي إلى استمرار النهج العسكري لحفتر، على حد قوله.

رئيس المجلس الرئاسي أوضح أن حكومة طرابلس في وضع دفاع عن النفس مشروع ولها الحق في إيجاد تحالفات مع مختلف من وصفهم بـ”الحلفاء” للدفاع عن نفسها ، مضيفاً في تصريح صحفي مصور بأن القوات المسلحة الليبية لن تدخل طرابلس دون أن يذكر بأنها تتمركز بالفعل في أحياء العاصمة الجنوبية.