ليبيا – أعلن القائم بأعمال السفير الليبي في غينيا كوناكري صبري بركة الانشقاق عن حكومة الوفاق غير الشرعية والانضمام إلى الحكومة الليبية المؤقتة.

بركة وفي تسجيل مرئي بثته وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة وتابعته صحيفة المرصد أمس الأربعاء قال:”الوطن هو المكان الذي تنكسر فيه محاولات الذلة والخيانة وكلمة الوطن ليست كلمة عابرة وليست سلعة تباع وتشترى والآن نرى ما يسمى بحكومة الصخيرات تستدعى الاستعمار التركي اعتقادا منها أنه ينقذها من غضب الشعب الحر الرافض للتبعية والاستعمار”

وأضاف:”الشعب الليبي الذي كلف القوات المسلحة العربية الليبية وأعطاها الثقة بقيادتها الرشيدة والحكيمة بقيادةالمشير خليفة حفتر بإعادة تنظيم نفسها والدفاع عن الوطن وحمايته من الدواعش والإخوان المستسلمين ها نحن في هذا اليوم المبارك الذي يتزامن مع تحرير مدينة سرت الخالدة التي كانت بؤرة للدواعش ومخطوفة من حضن الوطن”.

السفير الليبي إختتم بالقول:”أعلن أنا القائم بالأعمال صبري بركة لدي جمهورية غينيا كوناكي انشقاقي عن حكومة الصخيرات وأنحاز انحيازا تاما إلى الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة من البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الليبي”.