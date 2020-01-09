ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الفرنسي بالقاهرة.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بالملف الليبي حيث تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تبادل كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها بالإضافة على الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.

وعلى جانب آخر تم خلال اللقاء تأكيد أهمية الاجتماع الخماسي التنسيقي المقرر الذي عقد أمس الأربعاء بالقاهرة على المستوى الوزاري بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا الذي بحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.