ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء مستشار جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية لا سيما في ظل التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الليبية حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة وتأكيد مبدأ التسوية السياسية الشاملة للنزاعات والقضايا في المنطقة بما فيها القضية الليبية.