ليبيا – قال المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني بأنه قدم طلب للمجلس الرئاسي بشأن الوصول إلى النصر علىيه الأخذ بالأسباب ، مضيفاً بأنه لا يعقل أن تعلن بلد النفير والحرب المفتوحة مع “عدوها” (القوات المسلحة الليبية) وليس فيها وزير للدفاع أو رئاسة أركان فعالة هذا أمر لا يقبله أحد حسب تعبيره.



الغرياني طالب خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة الرئاسي والجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان، متسائلاً عما يمنع الرئاسي وهو السلطة الوحيدة التي تملك القرار أن يتخذ قرارات صحيحة تؤدي للإنتصار، واصفاً مايقوم به الرئاسي بأنه تفريط في الأوطان وعدم الأخذ بالأسباب وهو ما يدفع ثمنه من وصفهم بـ”الشباب الأبرياء” (مسلحي الوفاق).

وإستطر حديثه:” أحيي مصراته المجاهدة المناضلة التي إتخذت قرار هذه الأيام بالتعبئة العامة وتخصيص جميع موارد الدولة البشرية والمالية للمعركة وقفوا الدراسة والاعمال والمنشآت لتتفرغ للمعركة ما نفع الدراسة والعدو على الأبواب وغزو اجنبي ومرتزقة ملاحدة لذلك على كل المدن وطرابلس أن تحذو حذو مصراته”.

الغرياني أردف:” أدعوا كل الجهات والنقابات والنشطاء في طرابلس لإنشاء تنسيقية لتوعية المواطنين للإنصراف عن الدراسة والاعمال والمقاهي كعام 2011، أعيان طرابلس عليهم الواجب الشرعي الذي لا بد أن يقوموا به وإلا انكم مدانون امام الله يجب أن يعلم الجميع بأن المعتدي لو تمكن من طرابلس سيفعلون ما فعلوه في بنغازي ودرنة وغيرها”.

وإعتبر أن المجتمع الدولي لن يستجيب للشعب الليبي إلا بخروج عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بحقوقهم المشروعة مما يعني ضرورة العصيان المدني للإستجابه للقرارت والمطالب التي تصب بصالح الدين والوطن والأمة والأجيال بحسب قوله.

وحمّل الرئاسي مسؤولية ما يحصل من قصف وقتل للأبرياء، مطالباً إياه الأخذ بالأسباب التي تؤدي للنصر أما الاسباب التي يأخذها الآن فهي لا تؤدي لنصر بل عبارة عن إستخفاف بعقول المواطنين.

وأضاف:” ما حصل في الأيام الأخيرة على منطقة سوق الجمعة انتقام وغضب من الله لأن المنطقة حاضنة لكتيبة الردع ويمكن للأعيان هناك الذهاب لكتيبة الردع والضغط عليها ويقولوا أنه لا يمكن أن يكون سوق الجمعة مرهون بـ 6 من قادة المداخلة واستعمال كل ما اوتي من قوة للضغط على هذه الكتيبة التي قادتها تتبع المداخلة السعوديين”.

وحث جميع مدن ليبيا إلى إعلان النفير الحقيقي والخروج للميادين والمطالبة بإقالة مندوب الامم المتحدة في ليبيا لأنه عميل لدولة معينة، مبيناً أنه “على المواطنين عدم تكرار الحديث كالببغاء دون تحقيق المطلوب، أبنائي كلهم في الجبهات وكل أحد فيهم يؤدي دوره نحن كلنا في الميدان وليس منا أحد خارج الميدان”.