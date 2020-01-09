ليبيا – أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرارها في استهداف العدو جواً، مبينةً بأن وحداتها العسكرية تتقدم وتُبسِط السيطرة على تمركزاتٍ جديدة في كافة المحاور بدءاً من محاور العاصمة ، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.

القيادة العامة شددت بحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة لها على أن العمليات العسكرية لن تنتهي إلا باقتلاع آخر جذور الإرهاب ومن دعمه داخل الوطن.

يشار إلى أن الوحدات العسكرية بالقيادة العامة لا تزال تتقدم تحو بلدة أبو قرين جنوب شرق مصراتة وسط إشتباكات عنيفة مع مسلحي الوفاق، بعد تمكنها من تحرير مدينة سرت.