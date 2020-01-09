ليبيا – أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان توجه نحو 260 مقاتلا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا ليل أمس الأربعاء إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق من جانب تركيا.

المرصد السوري وفي بياناً له عبر موقعه الرسمي قال إن المقاتلين جميعا من فصيل “فيلق الشام” وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من “فيلق الشام” بعد عدة أيام إلى ليبيا.

وأشار المرصد إلى أنه يرصد ويتابع عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية حيث رصد ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات.

المرصد السوري لفت في ختام بيانه إلى أنه رصد في الـ30 من شهر ديسمبر الماضي ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل (السلطان مراد،سليمان شاه،فرقة المعتصم) الموالية لتركيا حيث جرى نقلهم من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع حيث تستمر تلك العملية بشكل مكثف على الرغم من التركيز الكبير عليها إعلامياً وسياسياً.