بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، عدم تأثر إنتاج وتصدير الخام جراء تبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات صاروخية على أراضي العراق، في الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن “عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر بالأحداث الجارية في العراق”.

وأوضح أن “معدل الإنتاج اليومي للنفط الخام يبلغ 4.46 ملايين برميل يومياً، في حين يبلغ معدل الصادرات النفطية 3.45 ملايين برميل يوميا”.

وذكر أن بلاده ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والمتحالفين معها من خارجها.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة اليوم إن “شركة نفط البصرة (حكومية) تنفي مغادرة عدد من الموظفين في شركة (CNPC) الصينية العاملين في حقل غرب القرنة /1 جنوبي العراق”.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر في قطاع الطاقة قولها، الأربعاء، إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية “سي.إن.بي.سي” أجلت 20 من موظفيها العاملين في حقل القرنة 1 جراء القصف الأمريكي – الإيراني المتبادل في العراق.

وشنت إيران قصفاً بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال)، رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

والعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في “أوبك” بعد السعودية. ويعتمد على إيرادات الخام لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

الأناضول