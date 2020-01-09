ليبيا – قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن الاتفاقية المبرمة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا من شأنها تقويض جهود إيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية بالنظر إلى توقيتها مما يجعلها محل تقييم دستوري وقانوني للجهة التي أبرمتها.

النويري وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء أشار إلى أن أي عمل يرتب الاستعانة بالتدخل الخارجي وتغليب طرف على طرف آخر والمساس بسيادة الوطن وأمنه واستقراره هو أمر غير مقبول من جميع الأطراف.

وبخصوص فرضيات المطروحة بعد التطورات الأخيرة في الملف الليبي، أوضح:”أهم الفرضيات المطروحة إما استمرار الوضع على ما هو عليه من حالة فوضى وعدم استقرار، ترافقها من حين لآخر مبادرات سياسية وتحركات عسكرية قد تنتهي بحسم أحد الطرفين للحرب الحاصلة في طرابلس وإما كسر حالة الجمود من خلال مبادرة وطنية لإقامة مشروع وطني توافقي يجمع كل الأطراف الليبية على طاولة الحوار وإيجاد مخرج لمسار التحول الديمقراطي المعقد والشاق”.

وفيما يلي نص الحوار:

س/ كيف تقيّمون العلاقات الثنائية التونسية الليبية في الوقت الحالي، والدور التونسي في مساعي حل الأزمة الليبية ؟

ج/ إنّ تونس وليبيا بلدان شقيقان وجاران، تربط الشعبين علاقات أخوّة ونسب وتربطهما مصالح مشتركة وتستند العلاقات بينهما على مرتكزات متينة وعميقة تاريخية واجتماعية وجغرافية واقتصادية، ولطالما اتّسمت العلاقات التونسية الليبية بكونها عريقة قائمة على مبدأ التآخي والتآزر في المحن والمسرّات على حدّ سواء، بعيدا عن الحسابات الضّيقة التي عادة ما تحكُم العلاقات القائمة بين الدول.

أما بخصوص الدور التونسي في حل الأزمة الليبية القائمة في ظلّ ما يحصل في ليبيا من فوضى وعدم استقرار من شأنه أن يؤثر على تونس، فإن تونس لطالما أبدت استعدادها لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية للأزمة الليبية عن طريق حوار ليبي وتحقيق المصالحة المجتمعية الشاملة دون إقصاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوقوف موقف الحياد من جميع الفرقاء الليبيين ودعم أي مبادرة يطرحها الليبيون من أجل إيجاد تسوية في الملف الليبي وإعادة الاستقرار إلى ليبيا إلّا أن زيارة ريس تركيا مؤخراً من شأنها أن تلقي بظلالها على السياسة الخارجية التونسية وموقفها السابق من الأزمة الليبية، وننتظر الأيام القادمة لمعرفة هل تتغير أم تظل على نهجها السابق .

س/ مؤخرا، “إعلان تونس للسلام” دعا الليبيين إلى طاولة الحوار وأكد ضرورة “الحل الليبي الليبي للخلاف الليبي” بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، كيف ترون ذلك؟

ج/ من دون شك، إن أي مبادرة للمساعدة على إنهاء الأزمة الليبية مرحب بها، خاصة وأن هذه المبادرة تستند على رؤية أن الحل ليبي ليبي خاص، دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقية التي ينتمي إليها، تحت سقف نظام ديمقراطي في دولة ليبيّة موحّدة، ودعم جهود المصالحة الوطنيّة الشّاملة يأتي من خلال جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار فهو أمر مرحب به ويحفظ سيادة الوطن والسّيادة الكاملة للدّولة اللّيبيّة. وهذا ما جاء في البيان الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، في “إعلان تونس للسلام الذي يدعو فيه كل الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة. وهذا نهجنا نحن وما نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع الجميع دون استثنناء ويظل إعلان تونس للسلام مبادرة إمكانية نجاحها مرهونة بنشاط وفاعلية الدبلوماسية التونسية .

س/ كيف تقيّمون الدور الإيطالي في ليبيا؟

ج /من مصلحة إيطاليا إحلال السلام والاستقرار في ليبيا بالنظر إلى عديد المصالح المشتركة بينهما في مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والممنوعات وتعزيز أمن حدودها من خلال حلول سياسية طويلة الأجل في ليبياأما بخصوص الدور الحالي لإيطاليا في ليبيا، فإنه يتّسم بنوع من الفتور؛ قد نعزي ذلك إلى عدم الاستقرار الداخلي بليبيا، ولكن تظل إيطاليا ذات دور محوري في الأزمة الليبية بالنظر إلى جملة من القضايا المشتركة بين البلدين منها الاقتصادية والأمنية ولازلنا نعوّل على دور إيجابي أكبر لإيطاليا في دعم وإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال التواصل مع كل الأطراف المحلية ومحاولة التوفيق بينها والعمل خارجيّا على الحد من حدة التدخلات الدولية .

س/ مؤخرا وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو أجرى زيارة إلى ليبيا والتقى عقيلة صالح ثم حفتر وطلب من كليهما المساهمة في حل سياسي للأزمة الليبية، هل هناك تعاطي إيجابي من الجانب الليبي مع هذه المبادرة؟

ج/ هذا السؤال المعني بالإجابة عنه السيد عقيلة صالح والسيد حفتر .

وربما تجيبن الأيام القادمة عن هذا السؤال بالرغم من أنه لا توجد حاليا مبادرة إيطالية مكتملة كحلّ للأزمة الليبية في ظل حالة الانقسام التي يشهده المجتمع الدولي في رؤيته لحل المشكلة الليبية وهذا ما يطيل في عمر الأزمة.

س/ فيما يتعلق بمنتدى برلين، هل تعتقدون أنه سيشكل فارقا في الأزمة الليبية؟

ج /مؤتمر برلين يعد إحدى المحطات في إطار المبادرات الدولية والأممية في محاولة لإيجاد مخرج سريع للأزمة الليبية بالرغم من التكتم والحذر الشديد في العاصمة برلين الذي يحيط بمجريات التحضيرات لهذا المؤتمر وعدم وضوح بنودها في محاولة لتوفير أقصى شروط النجاح للمبادرة الألمانية. وما يدل على ذلك شُحّ مخرجات الاجتماعات التشاورية التي عقدت لحد الآن في برلين مع الأطراف المختلفة.ونجاح هذا المؤتمر متوقف على طرح خارطة طريق تتفق عليها جميع الأطراف محليا ودوليا،ويبدو أن المساعي التي تقودها الدبلوماسية الألمانية منذ بضعة أشهر في هذا الاتجاه تتقدم، برعاية الأمم المتحدة، ومشاركة معظم الأطراف ذات علاقة بالملف، إلا أنها تصطدم بتحديات أخرى بعضها يتصل بالقوى الإقليمية والدولية وبعضها الآخر بتركيبة المشهد الليبي نفسه في علاقة بتقريب وجهات نظر الدول الأوروبية متضاربة الرؤى والأهداف،وهذا يؤشر إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تحقيق التوافق الدولي حول ليبيا دون الخوض في الشأن الداخلي الليبي، وخير دليل على ذلك هو عدم دعوة الأطراف الليبية وبالتالي، إن عدم وضوح مبادرة ومسار برلين يهدد بفشلها، الأمر الذي يقود الليبيين لعدم الثقة في المجتمع الدولي وصدق نواياه حول حل الأزمة الليبية .

س/ ما هو رأيكم في مذكرة التفاهم التي عقدها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي اردوغان مؤخرا؟

ج/ مثل هكذا إجراءات من شأنها تقويض جهود إيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية بالنظر إلى توقيتها، مما يجعلها محل تقييم دستوري وقانوني للجهة التي أبرمتها.

وأي عمل يرتب الاستعانة بالتدخل الخارجي وتغليب طرف على طرف آخر والمساس بسيادة الوطن وأمنه واستقراره ، هو أمر غير مقبول من جميع الأطراف .

س/ مصادر تقول أن حفتر سيقوم في الأيام القادمة بزيارة إلى اليونان من أجل بحث خيارات الرد على اتفاقية تركيا والوفاق، أنتم كبرلمان ما هو موقفكم من تحركات الطرفين؟

ج/ نحن نرى أن أية مبادرات أو مشاريع وطنية من أي طرف تقدم كحل للازمة الليبية سواء كانت ليبية خالصة أو برعاية دولية وأممية، هي بحاجة إلى دسترتها وتأطيرها قانونيا وهذا العمل يحتاج الجهة التشريعية متمثلة في مجلس النواب بصفته الجهة الممثلة للشعب بعد آخر انتخابات عرفتها ليبيا ، وهذا ما يتفق مع منطق الديمقراطية.

س/ ما هي الفرضيات المطروحة بعد التطورات الأخيرة في الملف الليبي؟

أهم الفرضيات المطروحة: إما استمرار الوضع على ما هو عليه من حالة فوضى وعدم استقرار، ترافقها من حين لآخر مبادرات سياسية وتحركات عسكرية قد تنتهي بحسم أحد الطرفين للحرب الحاصلة في طرابلس وإما كسر حالة الجمود من خلال مبادرة وطنية لإقامة مشروع وطني توافقي يجمع كل الأطراف الليبية على طاولة الحوار وإيجاد مخرج لمسار التحول الديمقراطي المعقد والشاق و بالتالي، فإن ليبيا في حاجة لتضافر جهود الليبيين بجميع أطيافهم العسكريين والفاعلين السياسيين والمدنيين من أجل خلق ثقافة سياسية والوصول إلى دستور ملائم وتكوين مجتمع مدني قوي وطبقة سياسية لها مصداقية ونظام اقتصادي فاعل لكن مسار التحول يتطلب آليات وتوافقا حقيقيا بين جميع الأطراف على مفهوم الدولة عبر توفير ضمانات من خلال ميثاق شرف يشجع على تشريك جميع الأطراف كمدخل أساسي يؤسس لتوافق وطني وبداية لمسار الديمقراطية على أساس تلبية مطالب الشعب الليبي، عبر صياغة دستور ليبي وتطوير مؤسسات المجتمع المدني و احترام حقوق الإنسان و إطلاق الحريات العامة و محاربة الفساد في مؤسسات الدولة و تحقيق الاستقرار.

س/ بإمكانكم إضافة أي معطيات تريدون ذكرها ؟

ج/ نقترح أن يتم الإشارة إلى ملامح المشروع كحل نهائي للوضع الراهن في ظل الانقسام الحاد الحاصل وتشبث كل طرف من أطراف النزاع بمواقفه ورؤيته لحل الأزمة الليبية، إضافة إلى انقسام المجتمع الدولي وتباعد وجهات نظره واعتماد كل طرف من الأطراف المتصارعة على ما تقدمه لها بعض الدول لتعزيز موقعها فعليا مما ينبئ باستمرار الأزمة وإطالة أمدها، أصبح المشهد الليبي أكثر غموضا في ظل غياب الدولة و مع تعقد الأوضاع السياسية والأمنية إضافة إلى التدخلات الخارجيةونتجت عن ذلك رؤية غير واضحة حول إمكانية إيجاد حل للأزمة في ليبيا؛ داخليا، بعدم وجود رغبة بين الأطراف السياسية الليبية في التفاهم حول حل جذري يرضي الجميع، وخارجيا، بعدم وجود دعم دولي للبعثة الأممية وسط تنازع الدول الفاعلة في الملف الليبي فيما بينها مما يبين بوضوح أن الكثير من الأطراف و أصحاب القرار في ليبيا مرتهنة للقرار الخارجي الأمر الذي يستدعي خروج تيار ثالث من الليبيين يؤمن بمفهوم قيام الدولة العصرية دولة المؤسسات والقانون والتي يستوي فيها الليبيون في الحقوق ووجبات ، وبدأت تتشكل ملامح هذا التيار من خلال ظهور بعض الأصوات بين النخب الليبية في الداخل والخارج لصياغة رؤية مشتركة تفضي إلى إنهاء الأزمة وفق مفهوم الدولة العصرية .