اليونان – اكدت حكومة اليونان، اليوم الخميس، إنها ستعلن خلال العام الجاري عن مسابقات دولية للمستثمرين لتشغيل 10 موانئ إقليمية رئيسية في البلاد.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير النقل البحري اليوناني، يانيس بلاكيوتاكيس، اليوم خلال اجتماع مع اتحاد مالكي سفن الرحلات البحرية، حيث أشار إلى أنه خلال 2020 سيتم وضع استراتيجية للرحلات البحرية.

وكشف بلاكيوتاكيس عن خطة حكومية تتضمن إنفاق 4.4 مليون يورو لتشيد مرفئ جديد لسفن الرحلات البحرية في ميناء بيريه، وتطوير البنية التحتية لقطاع الرحلات البحرية.

ووفقا لجمعية الموانئ اليونانية فقد كان 2019 عاما جيدا للرحلات البحرية في اليونان، حيث زار الموانئ اليونانية نحو 3899 سفينة، أقلت أكثر من 5.5 مليون مسافر، مقارنة بـ4.8 مليون مسافر في 2018.

المصدر: “نوفوستي”