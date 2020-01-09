موسكو – أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، امس الأربعاء، بشأن الضحايا الإيرانيين في الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وكان بوتين، بعث ببرقية إلى نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعرب فيها عن تعازيه الصادقة، بضحايا كارثة طائرة الركاب الأوكرانية، التي تحطمت اليوم في طهران.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن بوتين طلب من نظيره الأوكراني، نقل كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران لقوا حتفهم، وفقا للمعلومات الأولية.

إلى ذلك، حذفت سفارة أوكرانيا في إيران إشارة أولية إلى أن السبب وراء سقوط طائرة أوكرانية خارج طهران كان عطلا في المحرك.

وأضافت في بيان ثان أن الأسباب لم تعرف بعد، وأن أي تعليقات صدرت من قبل غير رسمية.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي في كييف عن احتمال سقوط الطائرة بواسطة صاروخ، حذر رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك من التكهنات حتى معرفة نتائج التحقيق.

وأضاف أن أوكرانيا حظرت على شركات الطيران الوطنية عبور المجال الجوي الإيراني اعتبارا من التاسع من يناير.

المصدر: وكالات