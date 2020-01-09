روسيا – قد يتساءل البعض عن مدى تأثير تعليق شركات الطيران رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية والعراقية على أسعار التذاكر، إذ أن عددا من الشركات قررت الالتفاف كإجراء احترازي عقب الضربة الإيرانية.

وفي هذا الشأن يقول المدير العام لموقع “أفيابورت”، المتخصص في مجال الطيران، أوليغ بانتيلييف، إن الالتفاف حول مناطق معنية من الشرق الأوسط قد يساهم في ارتفاع أسعار تذاكر شركات الطيران الروسية أو إلغاء الرحلات إلى عدد من الوجهات.

وكانت الوكالة الروسية للنقل الجوي قد أوصت شركات الطيران الروسية بتعليق التحليق فوق الأجواء الإيرانية والعراقية وسلطنة عمان والخليج عقب تنفيذ إيران ضربات لقاعدتين عسكريتين تضمان جنودا أمريكيين في العراق.

إلا أن الخبير أضاف، أنه من السابق لأوانه تقييم خسائر شركات الطيران من الالتفاف فوق مناطق في الشرق الأوسط، إذ أن الموقف يتجه نحو التهدئة بين طهران وواشنطن.

وعن أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، أشار الخبير إلى عوامل مثل ارتفاع استهلاك الوقود بسبب بعد المسافة وزيادة النفقات المتعلقة بالعمالة بالإضافة لخدمات الملاحة الجوية.

يذكر أن شركات طيران، بينها الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” و”لوفتهانزا” أعلنت بعد مرور ساعات على الضربات التي وجهتها إيران للقاعدتين عن تعليق رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية والعراقية.

كذلك حظرت الوكالة الفدرالية للطيران المدني الأمريكية اعتبارا من مساء الثلاثاء الماضي على الطائرات المدنية الأمريكية التحليق فوق العراق وإيران والخليج بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية.

المصدر: “نوفوستي”