ليبيا – عقد بمقر مديرية أمن سرت أمس الأربعاء اجتماعاً ضم مدير أمن سرت العقيد مامي الطرشاني ومدير أمن أجدابيا العقيد ونيس الشكري ومدير أمن الهلال النفطي العقيد إيهاب الكزة بالإضافة لمدير أمن راس لانوف العقيد مجدي حسين الحمروش وذلك لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف القاضية بتأمين المدينة.

داخلية المؤقتة أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة أن مديريات أمن أجدابيا والهلال النفطي وراس لانوف والإدارة العامة للأمن المركزي إنتقلت لمدينة سرت وكان في استقبالهم مدير أمن مديرية سرت العقيد مامي الطرشاني تزامناً مع تقدم القوات المسلحة لما بعد سرت.

وعلى فور الوصول إجتمع مدير الأمن العقيد ونيس الشكري باعتباره الأقدم مع مدراء أمن سرت والهلال النفطي ورأس لانوف وأبلغهم تهاني وتبريكات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بتحرير مدينة سرت من الميليشيات الإرهابية مؤكدين بأن الداخليه ستمارس دورها الهام لتأمين الخطوط الخلفيه للقوات المسلحة الباسلة في حربها الواحبة علي الإرهاب والميلشيات المسلحة.

كما اجتمع مدراء الأمن بأعيان وحكماء مدينة سرت وتم التنسيق معهم لحلحه أية إشكاليات قد تواجه مديرية أمن سرت في أداء مهامها.

ولوضع تعليمات وزير الداخلية موضع التنفيذ، وضعت مديريات الأمن خطة أمنية شاملة لتأمين المدينة ومداخلها ومخارجها وشوارعها وميادينها ومرافقها وأهدافها الحيويه وبدء العمل بها على الفور و تم توزيع المهام على الدوريات داخل المدينة.

وكانت دوريات الإدارة العامة للأمن المركزي المكلفة بتأمين ساحل الهلال النفطي قدر رافقت قافلة الحكومة الناقلة للسلع والمواد الغذائية على متن 36 شاحنة من بنغازي لسرت وتمركزت بالمدينة للمشاركة في الخطة.

يذكر أن المستشار بوشناف أصدر تعليماته يوم الإثنين لمديريات طوق سرت وشرقها من أجدابيا وحتى بن جواد للانتقال فوراً تحت إمرة أقدم مدراء الأمن في تلك المناطق إضافة إلى إدارة الدعم المركزي المكلفة بخطة تأمين الهلال النفطي ليكونوا خلف القوات المسلحة مباشرة واستلام تأمينها فور انتهاء العمليات العسكرية تاما.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.