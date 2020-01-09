السعودية – يحتضن ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية، مساء اليوم الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق برشلونة، أرنيستو فالفيردي، بالتشكيلة أساسية للبلوغرانا، في مواجهة “الروخي بلانكوس”.

بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيلة الفريق الأساسية “للروخي بلانكوس” لمواجهة العملاق الكتالوني، على ملعب “الجوهرة المشعة”.

وسيكون الفائز على موعد في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، مع فريق ريال مدريد، الذي تغلب على فالنسيا (3-1)، في المباراة الأولى ضمن المربع الذهبي للمسابقة، والتي جمعتهما أمس الأربعاء.

المصدر: “Atleti/FCBarcelona”