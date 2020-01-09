ليبيا – صرح وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن فرنسا مثل تونس تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والتوافق الدولي في مؤتمر برلين الذي سيعقد في وقت لاحق من أجل التوصل إلى حلول للأزمة.
لورديان في كلمة له عقب لقائه برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أعتبر وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس أعتبر أن الخروج من الأزمة يستدعي حوار ليبي- ليبي ومسار سياسي بدعم خاصة من دول الجوار ومن بينهم تونس.
وأشار لودريان بأن لقاءه مع سعيد تطرق إلى الوضع في ليبيا والعمل على استقرار الوضع هناك مع احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أنها أولوية تتقاسمها فرنسا مع تونس وأضاف لودريان أن فرنسا تعتبر اتفاق حكومة السراج مع تركيا قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة.