ليبيا – صرح وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن فرنسا مثل تونس تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والتوافق الدولي في مؤتمر برلين الذي سيعقد في وقت لاحق من أجل التوصل إلى حلول للأزمة.

لورديان في كلمة له عقب لقائه برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أعتبر وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس أعتبر أن الخروج من الأزمة يستدعي حوار ليبي- ليبي ومسار سياسي بدعم خاصة من دول الجوار ومن بينهم تونس.