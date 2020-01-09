ألمانيا – بدأ بوروسيا دورتموند التحرك فعليا، بهدف الإبقاء على لاعبه أشرف حكيمي، وقطع الطريق على غريمه بايرن ميونخ، المهتم بخدمات الدولي المغربي الواعد، المعار من ريال مدريد، وفقا لتقرير صحفي إيطالي.

فقد ذكرت صحيفة “توتو سبورت”، اليوم الخميس، أن دورتموند تواصل مؤخرا مع الريال، بهدف تمديد إعارة حكيمي.

ويريد النادي الألماني الاستفادة من اللاعب، لأطول فترة ممكنة، لا سيما أنه من أعمدته الأساسية.

كما يرغب في قطع الطريق على العملاق البافاري، المهتم بضم ظهير أيمن، خاصةً حكيمي الذي يقدم مستويات رائعة مؤخرا، في المسابقات المحلية والقارية.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يريد استعادة حكيمي نهاية الموسم الحالي، فيما عبر الدولي المغربي أكثر من مرة، عن رغبته في العودة إلى النادي الملكي.

يشار إلى أن حكيمي، فاز قبل أيام بجائزة أفضل لاعب صاعد، في القارة الإفريقية لعام 2019.

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